Комплекси стануть "законною ціллю ЗС РФ" разом з "натівським персоналом".

Заступник голови Радбезу РФ, екс-президент Росії Дмитро Медведєв пригрозив ударом по американських ЗРК Patriot "разом з натівським персоналом" у разі передачі установок Україні, про що друг Путіна написав у своєму Telegram-каналі.

Медведєв заявив, що після передачі комплексу Україні ЗРК стане "законною ціллю" військових Росії.

"Якщо, як натякнув Столтенберг, НАТО поставить київським "фанатикам" комплекси Patriot разом з натівським персоналом, вони відразу ж стануть законною ціллю наших Збройних сил", - написав Медведєв.

Медведєв традиційно образив чиновників НАТО, обізвавши їх "атлантичними імпотентами".

Patriot для України

Після того, як ракети української ППО впали на території Польщі під час відбиття російської атаки, Німеччина запропонувала Варшаві захистити своє небо комплексами Patriot, розмістивши їх на кордоні з Україною.

Натомість прем’єр Польщі Матеуш Моравецький услід за польськими парламентарями й міністром оборони порадив Берліну передати Patriot для України.

У НАТО, своєю чергою, заявили, що рішення про передачу комплексів для України не вимагає додаткових консультацій – це може ухвалити Німеччина.

На що у Берліні відповіли розпливчато, гальмуючи передачу озброєння. Міністерка оборони Крістін Ламбрехт заявила, що Patriot – частина ППО НАТО, її використання має обговорюватися з союзниками.

Patriot - характеристики американського ЗРК

Американські комплекси мають потужні радари, здатні виявляти і розпізнавати більше 100 ворожих повітряних цілей.

Patriot використовують для протиракетного захисту військових баз, великих адміністративно-промислових центрів. За словами представника Командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Гната, у разі передачі установки Patriot прикриють до 120 км лінії фронту.

До складу одного комплексу входять багатофункціональна радіолокаційна станція, пункт управління вогнем, пускові установки М901 з ракетами МІМ104 і технічне обладнання.

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