Медведєв переважно спілкується з росіянами через соцмережі.

Виявляється, екс-президент Росії Дмитро Медведєв, що не раз відзначався своєю агресивною поведінкою в соцмережах, не пише пости в Telegram.

Замість нього це робить його помічник Олег Осипов, повідомляє видання"Полігон".

Сам Медведєв тільки іноді редагує пости.

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Осипов був призначений прес-секретарем Медведєва у вересні 2018 року. Через 7 місяців "служби" у нього з'явилася елітна квартира в центрі Москви за 105 мільйонів рублів.

У цьому ж будинку – на 95 кв.м – живе прес-секретар Міноборони РФ Ігор Конашенков, а також новий глава Роскосмосу Юрій Борисов і заступниця керуючого справами Путіна Ольга Сергун.

Дані про покупку дорогого житла ЗМІ знайшли як у Росреєстрі, так і в самій декларації чиновника.

Медведєв в епіцентрі скандалів

Дмитро Медведєв неодноразово робив агресивні випади в бік західних чиновників і організацій, переважно спілкуючись з росіянами через соцмережі.

Напередодні Медведєв обізвав членів НАТО "атлантичними імпотентами", також розмірковував про "пронос і діарейну демагогію" США.

А в серпні райтер Медведєва, що наповнює контентом соцмережі політика, зганьбився заявою про нібито "штучну державу" Казахстан. Понад те, Медведєв також висловився про плани Росії після "перемоги" над Україною почати війну з Молдовою.

Помічник Медведєва, прізвище якого росЗМІ не розкривали, заявив, що сторінки екс-президента РФ нібито зламали невідомі.

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