Студент пояснив, що одногрупник "забрав" його дівчину, але це було лише "другорядною причиною" розправи.

У російському Новосибірську студент зарізав свого одногрупника через дівчину.

Про це повідомляє інтернет-журнал «СІБ.фм».

Інцидент стався у вівторок, 16 лютого, біля корпусу Новосибірського державного технічного університету. Студент Денис Міллер ножем зарізав 26-річного одногрупника, після чого його затримали співробітники Росгвардії.

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Як уточнює видання Baza у своєму Telegram-каналі, після вбивства в соцмережі хлопця з'явився пост: "Якщо пост опинився у мене на стіні - значить, я таки зарізав свого одногрупника-щура", - написав студент.

Він пояснив, що одногрупник "забрав" його дівчину, але це було лише «другорядною причиною» розправи.

"Мене неймовірно розлютила... його позиція в дусі "Я був таким, як ти, і за це себе ненавиджу. У мене є честь". Він і гадки не мав не тільки про те, хто я такий, а й про сутність такого явища, як "честь»", - запевняв автор поста.

За словами самої дівчини, молоді люди разом навчалися на першому курсі магістратури факультету психології НГТУ. Нападник не зміг пробачити, що дівчина пішла до його одногрупника. Під час перерви між парами студенти в черговий раз посварилися. Дівчина запевняє, що її колишній молодий чоловік став погрожувати однокурснику, після чого ножем вдарив його в спину.

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Автор: УНІАН