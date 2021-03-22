У туристичній групі перебували 16 осіб, включаючи 14 дітей.

У Мурманській області в гірському масиві Хібіни зійшла лавина. Снігом накрило групу туристів.

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Лавина зійшла в районі озера Імандра. Туристична група потрапила "під обвалення снігового карниза" на необладнаному маршруті.

Під сніговими завалами опинилася одна дитина, повідомили в МНС. Дівчинка загинула, пише "Інтерфакс" з посиланням на Слідчий комітет.

Всього в туристичній групі перебували 16 осіб, включаючи 14 дітей.

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Автор: Людмила Жерновська