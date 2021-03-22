Під завалами загинула дитина / фото 24tv.ua
У Мурманській області в гірському масиві Хібіни зійшла лавина. Снігом накрило групу туристів.
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Лавина зійшла в районі озера Імандра. Туристична група потрапила "під обвалення снігового карниза" на необладнаному маршруті.
Під сніговими завалами опинилася одна дитина, повідомили в МНС. Дівчинка загинула, пише "Інтерфакс" з посиланням на Слідчий комітет.
Всього в туристичній групі перебували 16 осіб, включаючи 14 дітей.
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