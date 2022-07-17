Російські війська продовжують наступати на сході країни.

В Алейську Російської Федерації полковник, т.в.о. командувача 43-ю армією Олег Короткевич зустрівся з сім'ями військовослужбовців 35 ОМСБР. Він сказав, чому РФ не може піти з України, про відмовників і дошки ганьби.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Під час розмови Короткевич заявив, що Путін не стане повідомляти про закінчення "спецоперації" в Україні, тому що "націоналізм, який залишився недобитий, просто до нас прийде через рік": "Бо нашій державі, як побитому собаці, доведеться йти звідти, розумієте? Ми ж не можемо цього собі дозволити, як би важко це не було".

У 35 ОМСБР до війни служили близько 3500 осіб, до червня понад 260 відмовилися воювати.

"261 звільнено, 134 з них виключено зі списків частини. Припинені всі виплати. Відмовники посвідчення ветеранів бойових дій отримувати не будуть. І ми своїх в лапках патріотів теж повинні знати в обличчя", - відповів Короткевич.

Він уточнив, що в підрозділах вже є дошки ганьби. Ці дошки з особистими даними відмовників мають намір розміщувати по місту.

"І кожного ось цього негідника будемо знати в обличчя", - пригрозив Короткевич.

За словами полковника, у російської армії "втрати приблизно однакові, кількість поранених однакова". Він поскаржився, що через протестні повідомлення про загиблих даної бригади люди просто не йдуть в його частину.

Короткевич також розповів, чому не можуть забрати тіла 9 солдатів, які загинули під час форсування Сіверського Донця.

"Для того, щоб витягнути загиблого в зоні бойових дій військовослужбовця, на цю територію потрібно просто зайти і знайти місце, де він загинув... Це повинна бути гарантовано наша територія. Зараз район колишньої переправи під нашим контролем не перебуває", - сказав він.

Наостанок Короткевич заявив сім'ям військовослужбовців РФ, що Росія воює нібито не з Україною, а з усім блоком НАТО.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська продовжують наступати на сході країни. За повідомленням Генштабу, 16 липня українські сили відбили спроби штурмів ворогом на Слов'янському та Бахмутському напрямках.

Разом з тим ЗСУ продовжують ефективно знищувати склади з боєприпасами противника на окупованих територіях. У Пентагоні вважають, що наступ РФ значно сповільнився саме завдяки використанню Україною систем HIMARS.

Напередодні міністр оборони РФ Сергій Шойгу віддав наказ окупантам активізувати бої на "всіх напрямках", що журналісти The New York Times оцінили як сигнал переходу Росією до більш агресивної фази війни.

Водночас, на думку аналітиків з Інституту вивчення війни, Путін віддав наказ захопити Харків, про що свідчить активізація обстрілів області російськими військами.

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