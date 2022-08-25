Коли дівчина вчилася в 9 класі, ровесниці били її і змушували облизувати взуття.

У Росії 21-річну Алевтину Мухіну визнали винною у вбивстві свого малолітнього сина.

Про це повідомили в прес-службі Саратовського обласного суду.

Злочин було скоєно 29 вересня 2021 року, жінка поклала немовля поруч з собою на диван, проте воно прокинулося і заплакало. Це розлютило зловмисницю, вона двічі вдарила дитину кулаком по голові, а потім задушила подушкою. Пізніше бабуся немовляти помітила, що воно не подає ознак життя.

Жінку було заарештовано і зізнано у вбивстві, її засудили до 15 років позбавлення волі, відбувати покарання вона буде в колонії загального режиму.

Повідомляється, що у віці 17 років Мухіна стала жертвою масового цькування ровесниць, за фактом яких було порушено 10 адміністративних справ. Коли дівчина вчилася в 9 класі, ровесниці били її і змушували облизувати взуття. Всього в епізоді брали участь 13 осіб. Винуватицю інциденту не змогли притягнути до відповідальності, відносно іншої дівчини було порушено кримінальну справу про катування.

Як повідомляв УНІА, в Росії військовий розстріляв таксиста через засудження нападу на Україну.

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