Раніше жовта преса неодноразово натякала, що Путін не дружить з соцмережами.

70-річний російський президент Володимир Путін вкотре підтвердив чутки жовтих ЗМІ, що через вік і самоізоляцію в бункері йому дуже важко освоювати сучасні технології.

Раніше жовта преса неодноразово натякала, що Путін не дружить з соцмережами, а звіти силовиків читає на надрукованих листочках.

Нелюбов'ю Путіна до технологій Кремль пояснює відсутність російського диктатора в Telegram. "На відміну від нас з вами він людина, будь-який рух якої ловить весь світ. І навіть якщо він стоїть в коридорі, каже пошепки, у все це вслухаються. Навіщо йому канал в Telegram", - сказав у квітні його прес-секретар Дмитро Пєсков.

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Цього ж разу Путін відкрито підтвердив, що не має тісних відносин з технологіями. Під час зустрічі з представниками IT-галузі РФ один із запрошених чиновників намагався пояснити своєму "лідеру", навіщо важливо розвивати російські протоколи зв'язку.

Але пояснення Путіна не задовольнило, хоч як він не намагався вникнути в питання. В цей момент осійський диктатор потирав ручку і нервово вдивлявся в далеку точку. "Вся система, яка сьогодні сформована, працює на американських мережевих протоколах, тому ми інформаційно залежні", - перефразував питання айтішник.

Путін у відповідь тільки кивнув і обійшовся загальними фразами: "Колеги сьогодні розповіли про труднощі, які заважають йти вперед... Гм, вони зрозумілі... Незрозуміло.. Так, до речі кажучи, зрозуміло, хотів сказати, що не зрозуміло, як їх долати... Але і це зрозуміло.. Потрібно тільки загальне розуміння, що подолання це вкрай важливе для розвитку цієї галузі".

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ЗМІ неодноразово писали про нібито хворобу російського президента, яку переважно пов'язують з його віком.

Боячись за своє життя (у зв'язку з провалами на фронті), Путін останнім часом практично не виходить з бункера. Український президент Володимир Зеленський не так давно його навіть потролив.

Деякі психологи і публіцисти вважають також, що у Путіна є двійники, яких Кремль відправляє у відрядження на фронт і на окуповані українські території.

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