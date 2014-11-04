Позмінна робота погіршує інтелект – вчені

Дослідження, результати якого опубліковані в британському журналі Occupational and Environmental Medicine, свідчить, що десять років такої роботи старять мозок на шість років, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Після припинення позмінної роботи відбувається відновлення функцій мозку, але на це йде до п'яти років.

Вчені вважають, що ці висновки можуть виявитися важливими при дослідженні слабоумства, адже багато пацієнти відчувають порушення сну.

Внутрішній годинник організму контролюють годинник сну і неспання. Вже давно відомі шкідливі наслідки впливу збою цього механізму на фізіологічні процеси.

Читайте такожВчені встановили, що найдовше з усіх емоцій людина відчуває сумВчені обстежили 3 тисячі пацієнтів у Франції з метою з'ясувати, як працює їх пам'ять і як змінюються їхні швидкість думки та інші інтелектуальні здібності.

Виявилося, що у пацієнтів, які пропрацювали понад 10 років на позмінній роботі, показники роботи мозку знаходяться на тому ж рівні, що і у людей, які на шість з половиною років старше.

Як вважає доктор Майкл Хастінгс, це відкриття може мати практичне значення для пошуку шляхів протидії дегенерації мозку у літніх людей.

"У будинках для престарілих необхідно встановлювати дуже чіткий режим сну і неспання, з великою кількістю яскравого світла днем, повним спокоєм вночі і використанням таких регулюючих біологічні ритми ліків як мелатонін", - вважає Майкл Хастінгс.