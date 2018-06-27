Археологи в ОАЕ знайшли поселення віком 8 тисяч років

Археологи виявили в ОАЕ найдавніше поселення, яке було засноване 8 тис. років тому.

Під час розкопок в ОАЕ було виявлене село, що свідчить про наявність осілого життя в цих місцях вже 8 тис. років тому. Експерти вважають, що в ньому проживали перші поселенці ОАЕ.

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Розкопки на острові Марава виявили перші житла, побудовані у період, коли люди перестали бути кочівниками і стали будувати будинки, передають Русские Эмираты. Відкриття дозволяє вченим зробити висновок про спосіб життя і побут людей у даному регіоні.

Експерти з Департаменту культури і туризму Абу-Дабі стверджують, що осілі громади існували вже тоді, хоча раніше вважалося, що люди вели виключно кочовий спосіб життя.

На острові було виявлено до десяти добре збережених перших у своєму роді жител, розташованих приблизно в 30 км від узбережжя поблизу Мирфи.

Розкопки дозволяють експертам здійснити цифрову реконструкцію села, в якому, на їхный погляд, проживали люди протягом кількох сотень років.

Технологія датування радіовуглецевим методом дозволила встановити, що поселення було засноване в епоху неоліту майже 8 тис. років тому.

У будинках були житлові кімнати і відкриті приміщення, що використовувалися для приготування їжі та розміщення тварин. Будинки дуже схожі один на одного за дизайном і конструкцією. «Незважаючи на те, що розкопки велися і в інших регіонах ОАЕ, до цього часу нікому не вдавалося знайти елементи приміщень», – заявляють експерти.

Це означає, що Марава міг стати першим місцем, де почали селитися люди, будувати будинки, переходячи від кочового способу життя, заснованого на розведенні овець і кіз.

В інших частинах Близького Сходу цей період пов'язують з розвитком сільського господарства, званого також неолітичною революцією.

Вважається, що в Мараві до заснування села призвели зовсім інші процеси.

На думку експертів, жителі Марави оселилися в цій місцевості, скоріш за все, щоб використовувати ресурси Перської затоки ніж, вирощувати сільськогосподарські культури.