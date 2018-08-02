The Economist: Політиків можна замінити більш ефективними роботами, але чи варто?

З багатьма завданнями алгоритм може впоратися краще і швидше, ніж звичайні живі політики.

Опитування серед споживачів у Великій Британії, яке провела компанія-розробник програмного забезпечення OpenText, виявило, що кожен четвертий британець вірить у те, що роботи краще впораються з роботою політиків, ніж люди.

Кілька років тому в «Маппет-шоу» показали епізод, в якому висміювали політиків за їхню стереотипно «роботичну» поведінку. Минулого червня робот балотувався в мери Токіо, обіцяючи чесне і збалансоване управління.

Про це в статті для The Economist пише Алвін Карпіо - виконавчий директор групи The Fourth Group, яка об’єднує активістів для пошуку технологічних рішень для вирішення суспільних проблем.

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«У світі, де реальність інколи здається ще більш дивною, ніж сюжети серіалу «Чорне дзеркало», чи не було б нормальним замінити політиків алгоритмами? В часи, коли довіра до політиків низька, а ефективність урядів під сумнівом, чи не було б суспільству краще без них?» - пише автор.

Карпіо пригадує, як в 2017 році його організація провела «хакатон», на якому розробники намагалися розробити автоматизовані рішення для виконання завдань, які покладаються на політиків. Програмісти, дизайнери, політики і політологи впродовж двох днів працювали разом над розробкою нових технологій. Перемогла у конкурсі команда Civic Triage, яка створила чат-бота для підтримки зв’язку з виборцями. Мета програми була в тому, щоб замінити щотижневі громадські збори перепискою, під час якої алгоритм приймає людські скарги і радить, як вирішити проблему за допомогою місцевих сервісів. Ідея не лишилася гіпотетичною. Депутат від Лейбористської партії Великої Британії Ліам Баєрн провів зустріч з іншими депутатами, щоб обговорити використання чат-ботів для підтримки зв’язку з британськими громадянами.

Звісно, можна підійти творчо до того, які завдання роботи-політики змогли б швидше і ефективніше виконувати: від потискань рук і цілування дітей до зборів коштів на різні кампанії за допомогою «рободзвінків», які вже тривожать американців. Робот краще за будь-кого виконає улюблену роботу політиків з перерізання стрічок і урочистого відкриття нових будівель. Автор зауважує, що у системі охорони здоров’я і фінансовій сфері алгоритми вже виконують певну відповідальну роботу. То чому б їх не використати в системі виборів? Автоматизована демократія може замінити як політиків, так і виборчі дільниці.

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Це, звісно, звучить як крайність. Однак, як би це комічно не звучало, політики в деяких країнах вже частково «автоматизовані». Приміром, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді і кандидат в президенти Франції Жан-Жак Меленшон використали технологію голограми, щоб одночасно виступити перед різними тисячними групами виборців. В США на виборах у 2016 році кандидати використовували рекламу в соціальних мережах, націлену на конкретних виборців з персоналізованими повідомленнями.

«Зростання автоматизації урядів більше не наукова фантастика. Це реальність, в яку ми лише вступаємо. Тож питання в тому, чи можемо ми замінити політиків роботами? Відповідь – невпевнене «так»», - вважає автор.

Аналіз великих масивів даних і штучний інтелект дозволяють зрозуміти суспільні проблеми краще і швидше. Ці технології також дозволяють виявити найбільш ефективний підхід до вирішення проблем, оскільки алгоритм все частіше випереджає людину. Прогнозуюча аналітика вже використовується для виявлення потенційних злочинів у різних країнах. Вона ж може передбачити звички людей за лайками у Facebook (приміром, шанувальники кантрі частіше голосують за Республіканську партію, а фани Боба Марлі швидше оберуть демократів тощо).

І тут виникає питання: а чого ми хочемо він наших політиків і урядів? Як і у випадку з будь-якою технологією, варто розглянути наслідки від запровадження інновацій, а не просто запроваджувати їх заради самого процесу. Чат-бот дійсно може бути більш ефективним у вирішенні проблем людей, які віддають перевагу спілкуванню онлайн чи мають проблеми з мобільністю. Але чи це скоротить реальні відносини людей з їхніми депутатами? Або ж людство може розробити розумне озброєння на основі «штучного інтелекту», але чи варто це робити? Можна застосувати машини для виконання роботи політиків. Але чи варто? Це все питання не для футуристів, а для тих, хто живе в сучасному світі.