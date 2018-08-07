У єгипетському папірусі знайшли два псалми, що не увійшли до Біблії

Ще у 80-х роках минулого століття вчені підмітили, що єгипетський папірус Амхерст 63 має композицію, що вражаюче схожа на біблійний псалом 20.

Папірус Амхерст 63, як з'ясувалося, привертав до себе увагу з часу свого відкриття в Єгипті понад століття тому. Коли його остаточно розшифрували та переклали, з’ясувалося, що це ізраїльські псалми.

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Дослідження Біблії показали, що більшість її текстів зазнавали змін, перш ніж вони набули своєї канонічної форми, яка є на сьогодні, передає risu.org.ua. Проте, розкриття та документування процесу, за яким з'явилися тексти, залежить від виявлення матеріальних доказів – рукописів, першоджерел тощо.

У 80-х роках минулого століття вчені підмітили, що єгипетський папірус Амхерст 63 має композицію, що вражаюче схожа на біблійний псалом 20, і що це могло бути надбанням єврейської громади, що жила в Елефантіні, стародавньому місті на Нілі. Але це не єдині цікаві факти про єгипетський папірус, який, як повідомляється, був відкритий наприкінці 19 століття в Луксорі – місті живих, де фараони мешкали і будували свої молитовні храми, присвячені богу Амону.

Папірус Амхерст 63 написаний демотичною мовою древнього Єгипту (Demotic) та арамейською мовою. Ця незвичайна комбінація арамейської мови та Demotic була однією з основних причин, чому розшифровка папірусу тривала так довго, понад 120 років.

Карел ван ер Тоорн з Амстердамського університету, який нещодавно опублікував новий переклад Папірусу Амхерста 63, стверджує, що, крім псалма 20, єгипетський папірус містить ще два інші ізраїльські псалми. У статті «Єгипетський папірус проливає нове світло на єврейську історію», яка була опублікована у серпневому номері видання «Біблійного археологічного огляду», професор ван дер Тоорн пояснює: «Двох інших псалмів амхерстського папірусу немає в Біблії. І це робить їх надзвичайно цінними, як з історичної так і з літературної точки зору. Це були пісні ізраїльтян, які співали перед тим, як їхня релігія перетворилася на монотеїзм – віровчення про існування єдиного Бога». І він додає:«Ці три псалми написані, як одне ціле, очевидно, вони були складені спочатку на івриті; у псалмах згадується Яхо (альтернативна форма імені Яхве) як царя богів; і вони є частиною літургії новорічного свята, яке святкувала арамейськомовна спільнота».

Острів Елефантіна був у давнину домівкою для арамейськомовної єврейської громади. Тому історія Папіруса Амхерста 63 та єврейської громади в Елефантіні стає ще більш інтригуючою. Ван дер Торн стверджує, що навіть незважаючи на те, що єгипетський папірус був написаний у четвертому столітті нашої ери і був знайдений в Єгипті, його вміст на кілька століть старший і повинен був виникнути не в землі фараонів, а в Пальмірі, що в сучасній Сирії.