Хакери тестують кібер-зброю в Україні перед тим, як застосувати її проти всього світу - експерт з кібербезпеки

Експерт пояснив, чому в Україні зростає кількість глобальних кібератак.

Хакери можуть використовувати Україну як полігон, тестуючи на нашій країні свій арсенал кібер-зброї перед тим, як застосувати її проти інших країн і всього світу.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив Роберт Ліповські, старший дослідник загроз Лабораторії ESET.

"Основна гіпотеза – що Україна використовується як тестовий майданчик групами хакерів. На вашій країні вони тестують свій арсенал кібер-зброї перед тим, як застосувати її проти інших країн, всього світу. Проте, звичайно, мотивація зловмисників може бути пов'язана і з геополітичною ситуацією, в якій опинилася країна. Але дуже складно зазирнути в розум лиходіїв і зрозуміти справжні мотиви", - зазначив Ліповські, відповідаючи на запитання про причини зростання кількості проблем з кібербезпекою в Україні.

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У той же час, експерт не згоден, що головною причиною хакерських атак є погано налагоджена безпека і недостатня киберграмотність користувачів.

"Безпека в будь-якій країні або компанії могла б бути кращою, скрізь є, що покращувати. Складно порівнювати рівень цифрової інформаційної безпеки України з іншими країнами. Потрібно продовжувати шукати відповідь на питання: «чому Україна – ціль?». Але винні в цьому хакери, це вони обирають жертву. А не українські користувачі, уряд або компанії", - зазначив він.