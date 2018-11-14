этот материал доступен на русском

В Іспанії розробили дрон, який може знайти людину на воді (відео)

12:07, 14 листопада 2018
Наука та IT
416 0

Зображення з своєї камери дрон передає оператору на пляжі. А при необхідності, пристрій скидає рятувальний жилет, який надувається при контакті з водою.

Читайте такожВ африканському університеті представили першу в світі надміцну цеглу із сечі

Апарат готовий до вильоту тільки через шість секунд після надходження екстреного виклику на пульт. А це значно швидше, ніж виїде катер.

Раніше вчені змусили гриби виробляти електрику.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Іспанія#дрон