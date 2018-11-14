В Іспанії розробили дрон, який може знайти людину на воді (відео)

Зображення зі своєї камери дрон передає оператору на пляжі. А при необхідності, пристрій скидає рятувальний жилет.

В Іспанії розробили дрон, який може знайти людину на воді і скинути їй рятувальний жилет.

Зображення з своєї камери дрон передає оператору на пляжі. А при необхідності, пристрій скидає рятувальний жилет, який надувається при контакті з водою.

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Апарат готовий до вильоту тільки через шість секунд після надходження екстреного виклику на пульт. А це значно швидше, ніж виїде катер.

Раніше вчені змусили гриби виробляти електрику.