У Британії стартував прийом попередніх замовлень на Wi-Fi-кавомашини

Для попереднього замовлення стала доступна перша в світі кавомашина, якою керують по Wi-Fi зі смартфона. Виробником виступила компанія Smarter, яка також випустила розумний чайник iKettle. Попереднє замовлення на пристрій можна зробити на сайті британського інтернет-магазину Firebox за ціною 150 фунтів, передає Lenta.ru.

Для управління всіма налаштуваннями пристрою потрібно встановити спеціальний додаток, доступний для власників смартфонів Android і iOS. Він дозволяє, наприклад, регулювати міцність кави або кількість потрібних чашок (за раз можна приготувати до 12 порцій).

Додаткові опції Welcome Home, Wake Up і Keep Warm дозволяють встановлювати час, до якого необхідно кожного разу приготувати певний вид кавового напою, наприклад, до приходу додому з роботи. Також серед можливостей машини значиться збереження напою теплим до 40 хвилин.

Прототип кавоварки було продемонстровано на технологічній виставці в Лас-Вегасі на CES-2015 в січні цього року.