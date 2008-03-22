Японія закінчила розробку нового середнього танка (фото, відео)

Державна організація технологічних досліджень Японії закінчила розробку дослідного зразка середнього основного бойового танка (ОБТ) Type-10 за проектом TK-X, повідомляє Лента.ру.

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Новий танк оснащений модульною композитною бронею, має бортове бронювання. Башта обладнана спеціальною модульною композитною бронею для захисту від ручних протитанкових гранатометів.

У шасі Type-10 використана активна підвіска і трансмісія з безступінчатим приводом.

ОБТ обладнаний сучасною системою управління і розвідки C4ISR, тепловізорним приладом і телевізійною камерою з сектором огляду 360 градусів.

Вага Type-10 - близько 44 тонн, довжина - 9,4 метра, ширина - 3,2 метра, висота - 2,3 метра. Екіпаж - 3 особи. Вартість одного серійного танка - близько 7 мільйонів доларів.