Google розділить свою соцмережу на два окремих сервіси
18:19, 02 березня 2015Наука та IT
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Google прийняла рішення розділити соціальну мережу Google+ на окремі сервіси - Photos (Фотографії) і Streams (Стрічка).
REUTERS
Про це пише видання Business Insider з посиланням на повідомлення Бредлі Горовиця, який обіймав посаду віце-президента по розробці програмних рішень в Google+, а тепер очолив нові сервіси, передає "Новое время".
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Бредлі Горовіц пообіцяв, що Photos і Streams будуть якісно новими продуктами і стануть "ближчі до користувачів".
Чутки про те, що Google+ чекають зміни, ходили кілька місяців. Тепер вони отримали офіційне підтвердження. За 4 роки існування соцмережа так і не змогла наблизитися до популярності подібних собі платформ.
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