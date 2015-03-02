Google розділить свою соцмережу на два окремих сервіси

18:19, 02 березня 2015
Наука та IT
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Google прийняла рішення розділити соціальну мережу Google+ на окремі сервіси - Photos (Фотографії) і Streams (Стрічка).

REUTERS

Про це пише видання Business Insider з посиланням на повідомлення Бредлі Горовиця, який обіймав посаду віце-президента по розробці програмних рішень в Google+, а тепер очолив нові сервіси, передає "Новое время".

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Бредлі Горовіц пообіцяв, що Photos і Streams будуть якісно новими продуктами і стануть "ближчі до користувачів".

Чутки про те, що Google+ чекають зміни, ходили кілька місяців. Тепер вони отримали офіційне підтвердження. За 4 роки існування соцмережа так і не змогла наблизитися до популярності подібних собі платформ.

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