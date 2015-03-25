Вчені за допомогою магнітів винайшли новий спосіб керувати теплом

Результати своїх досліджень автори опублікували в журналі Nature Materials, а коротко з ними можна ознайомитися на сайті Університету штату Огайо, повідомляє Lenta.ru.

У своєму експерименті вчені використовували мініатюрний камертон розміром кілька міліметрів, виготовлений з напівпровідника антимоніду іридію, що є з'єднанням сурми та іридію. Цей зразок фізики охолодили до температури мінус 268 градусів Цельсія.

Потім дослідники помістили зразок в магнітне поле індукцією сім тесла і встановили, що теплопровідність кристалічної решітки антимоніду іридію знизилася на 12 відсотків. Вчені пояснили чутливістю фононів до магнітного поля, яку вони виявили.

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Включення магнітного поля, як вважають вчені, призвело до зіткнення фононів один з одним і уповільнення потоку тепла через зразок. У квантовій механіці орбітальний рух електронів в магнітному полі квантів, призводить до локального діамагнетизму в речовині і індукує сили, що діють на зміщені атоми. Саме дією цих сил і обумовлено вплив поля на фонони.

Фізики повідомляють, що до практичних застосувань спостережуваного явища далеко. Надалі вчені збираються удосконалити свою установку і навчитися управляти не тільки потоками тепла, але і звуковими хвилями.