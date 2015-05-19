"Кіберархеологи" відтворять пам'ятники, знищені бойовиками "Ісламської держави"

Європейські «кіберархеологи» почали відтворення зруйнованих бойовиками «Ісламської держави» культурних цінностей: вони збирають всі доступні цифрові фотографії та на їх основі будують докладні тривимірні моделі пам'ятників. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на BBC News.

У середині лютого 2015 року, коли в інтернет потрапили ролики з руйнуванням пам'ятників Мосула і Ніневії, інженери-аспіранти Ченс Каунур (Chance Coughenour) і Метью Вінсент (Matthew Vincent) придумали відтворити їх за допомогою надісланих добровольцями фотографій і фотограмметрії. Цим терміном називається популярна в сучасній індустрії культурної спадщини техніка, в якій двомірні фотографії перетворюються на тривимірні зображення за допомогою спеціальної програми.

Так Каунур і Вінсент запустили "Проект Мосул" (Project Mosul). Всі, хто відвідував нині зруйновані пам'ятники і музеї, можуть надсилати туди фотографії. Поки вчені отримали понад 700 знімків, за допомогою яких дев'ять добровольців відтворили 15 пам'яток в 3D.

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Щоб максимально збільшити запас фотографій (а з ним — якість тривимірних моделей), вчені взяли також відеозаписи, зроблені бойовиками ІД. Хоча моделі поки поступаються в науковій цінності розробкам, що були створені спеціальними відкаліброваними камерами і лазерним скануванням, вони допомагають людям побачити, що представляв собою артефакт. На жаль, через втрату оригіналів вченим ніколи не вдасться зрозуміти, наскільки точними виявилися їхні копії.

Однак навіть у нинішній ситуації Вінсент планує не зупинятися на цифрових копіях і переходити до фізичного відновлення втрачених творів мистецтва за допомогою 3D-друку. «Військові конфлікти і природні катастрофи роблять культурну спадщину дуже крихкою. Зберегти їхню фізичну реальність можна завдяки цифровим сурогатам», — зазначив учений.

Бойовики ІД у травні підійшли до античного міста Пальміра в Сирії, яке служило перевалочним пунктом для караванів, що перетинали Сирійську пустелю. Руїни Пальміри визнані ЮНЕСКО пам'ятником Всесвітньої спадщини. В даний час на місці античного міста знаходиться село.

Наприкінці лютого поточного року угруповання виклало відео, на якому бойовики кувалдами руйнують на півночі Іраку колекцію статуй і скульптур. Вік артефактів перевищує кілька тисяч років.

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23 лютого стало відомо, що ісламісти підірвали центральну бібліотеку іракського міста Мосул, знищивши близько 10 тисяч книг.