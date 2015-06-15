Зонд Philae вийшов на зв'язок із Землею з комети Чурюмова-Герасименко після семимісячної перерви

Про це повідомили в Європейському космічному агентстві (ЄКА), передає Лента.ру з посиланням на BBC News.

Перерва в роботі пояснюється нестачею енергії в сонячних батареях зонда. Спуск зонда з орбітального апарата Rosetta був проведений 12 листопада минулого року (це була перша м'яка посадка тіла з Землі на ядро комети).

Philae пропрацював близько 60 годин, проте потім потрапив у тінь, що не дозволило його сонячним батареям отримати необхідний запас енергії, і перейшов в сплячий режим. Спроби зв'язатися з Philae в березні цього року результату не принесли.

Читайте такожКомети Чурюмова-Герасименко не має магнітного поляНа думку експертів, з тих пір комета наблизилася до Сонця, що дозволило батареям зонда досить зарядитися для відновлення роботи. Точно визначити місцезнаходження Philae фахівцям ЄКА поки не вдається.

Місія Rosetta координується ЄКА за участю його членів-держав, а також NASA. Дані, отримані з її допомогою, необхідні для пояснення процесів еволюції Сонячної системи і появи води на Землі.

Читайте такожВчені з'ясували, що грунт комети Чурюмова-Герасименко складається з пористого льодуМісія включає орбітальний апарат Rosetta і спусковий зонд Philae. Під час посадки на комету 67P/Чурюмова-Герасименко зонд не зміг прикріпитися гарпунами до поверхні і опинився в тіні величезної скелі. Саме тінь обмежила час доступу зонда до сонячного світла.

Як повідомляв УНІАН раніше, перші результати аналізу структури комети Чурюмова-Герасименко представлені в статті, опублікованій в американському науковому виданні Science.