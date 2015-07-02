У Німеччині робот вбив працівника заводу Volkswagen

Про це повідомляє Новий час з посиланням на Financial Times.

У Німеччині на заводі Volkswagen роботизована установка вдарила робочого в груди і придавила його до металевої пластини, в результаті чого той помер.

За інформацією видання, робот напав на 21-річного робітника, коли той його налаштовував. Смерть юнака настала за деякий час від отриманих травм.

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В даний час проводиться розслідування за фактом події.