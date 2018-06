SpaceX з п'ятої спроби запустила ракету Falcon 9

Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Ракета повинна вивести супутник SES-9 на орбіту.

Компанія виробник ракети SpaceX сподівалася також здійснити посадку першої ступені ракети на плавучу платформу. Проте, це знову не увінчалося успіхом.

Читайте такожУ США успішно приземлилася багаторазова ракета New Shepard (відео)

Голова SpaceX Ілон Маск повідомив у своєму Twitter, що ракета здійснила жорстку посадку, і нагадав, що компанія й не очікувала, що посадка пройде успішно.

Rocket landed hard on the droneship. Didn't expect this one to work (v hot reentry), but next flight has a good chance.