SpaceX з п'ятої спроби запустила ракету Falcon 9

Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Ракета повинна вивести супутник SES-9 на орбіту.

Компанія виробник ракети SpaceX сподівалася також здійснити посадку першої ступені ракети на плавучу платформу. Проте, це знову не увінчалося успіхом.

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Голова SpaceX Ілон Маск повідомив у своєму Twitter, що ракета здійснила жорстку посадку, і нагадав, що компанія й не очікувала, що посадка пройде успішно.

Rocket landed hard on the droneship. Didn't expect this one to work (v hot reentry), but next flight has a good chance. — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2016

Нагадаємо, раніше SpaceX чотири рази переносила запуск Falcon 9. Це другий з 12 запланованих на 2016 рік запусків SpaceX, перший відбувся 16 січня. Тоді компанія також сподівалася посадити багаторазову ступінь ракети на плавучу платформу в океані, але при посадці щабель був пошкоджений.

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Пуск ракети повинен був відбутися в ніч на 25 лютого, його відмінили через негоду. Ракету спробували запустити на наступний день, але пуск перенесли менш ніж за дві хвилини до старту через технічні неполадки.