Apple представила новий iPhone SE з маленьким екраном

Він виглядає як iPhone 5s, але має технічні характеристики, як у iPhone 6s. Також в лінійку кольорів нової моделі доданий Rose Gold. Смартфон оснащений камерою на 12 мегапікселів, відео можна знімати в 4K.

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Вартість смартфона складе $399 за 16-гігабайтну версію. Це найдешевший смартфон Apple в історії. Версія з 64 гігабайтами пам'яті обійдеться в $499. 26 березня можна буде оформити попереднє замовлення, з 31 березня стартують продажі в країнах першої хвилі.