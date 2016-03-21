Apple представила новий iPhone SE з маленьким екраном
19:50, 21 березня 2016Наука та IT
5480
Глава Apple Тім Кук під час презентації нових продуктів компанії презентував новий iPhone SE.
REUTERS
Він виглядає як iPhone 5s, але має технічні характеристики, як у iPhone 6s. Також в лінійку кольорів нової моделі доданий Rose Gold. Смартфон оснащений камерою на 12 мегапікселів, відео можна знімати в 4K.
Читайте такожApple презентує нові гаджети (онлайн трансляція)
Вартість смартфона складе $399 за 16-гігабайтну версію. Це найдешевший смартфон Apple в історії. Версія з 64 гігабайтами пам'яті обійдеться в $499. 26 березня можна буде оформити попереднє замовлення, з 31 березня стартують продажі в країнах першої хвилі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter