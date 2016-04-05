У Києві пройде фінал кіберспортивного турніру з Dota2 з призовим фондом в $200 тисяч

Як повідомляється, турнір пройде з 29 квітня по 1 травня в Міжнародному Виставковому Центрі.

Відбіркові матчі Ліги стартували 18 січня і проводилися в онлайн форматі онлайн-трансляціями по всьому світу. У Лізі з Dota2 бере участь 32 команди з 4 регіонів: Америка, Європа, СНД і Азія.

У фінал вийшли 4 команди за підсумками відбіркових матчів (по одній з кожної групи) з Росії, Перу, Малайзії та Європи, а також 4 команди за прямим запрошенням, серед яких Evil Geniuses (США) - діючі чемпіони світу за версією The International, і українська команда Na'vi.

Зазначимо, що LAN-фінал у Києві - це перший турнір з комп'ютерних ігор подібного масштабу в Україні, хоча Україна вже давно заявила про себе на світовій кіберспортивної арені: наші команди регулярно потрапляють у ТОП-10 світу з різних дисциплін.

"Наш турнір стане наймасштабнішим заходом, присвяченим комп'ютерним іграм, який коли-небудь проводився в Україні. Це достатньо велика відповідальність, адже донедавна Київ був одним зі світових центрів комп'ютерного спорту і в останні роки, на жаль, втратив цей титул", – заявив генеральний директор WePlay Media Олег Крот.

Захід пройде на майданчику 18 000 квадратних метрів. Повідомляється, що на всій території проведення будуть встановлені екрани для трансляцій, щоб відвідувачі не упустили жодної хвилини фінальних матчів.