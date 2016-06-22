У США дозволили редагувати геном людини за допомогою системи CRISPR

Як повідомляє Stat, вчені планують застосувати технологію для модифікації лімфоцитів з метою лікування раку, передає N+1.

Протокол експериментальної терапії, який представляє собою модифікацію технології отримання Т-лімфоцитів з химерними антигенними рецепторами (CAR), розробили співробітники Університету Пенсільванії. Дані рецептори дозволяють генно-модифікованим лімфоцитам селективно зв'язуватися з клітинами пухлини, запускаючи імунну реакцію їх знищення.

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Вчені планують застосувати CRISPR для видалення двох генів CAR-Т-лімфоцитів. Один з них - PD-1 - дозволяє пухлині інактивувати модифіковану клітку, інший кодує натуральний рецептор лімфоцитів TCR, наявність якого зменшує ефективність CAR. В експериментах на мишах відредаговані CRISPR клітини зменшували об'єм пухлин значно сильніше, ніж звичайні CAR-Т-лімфоцити.

Повідомляється, що для початку клінічних випробувань необхідно, щоб їх також схвалили Управління з продуктів і ліків США і клініки, де вони будуть проводитися. Якщо ці дозволи будуть отримані, експериментальне лікування отримають 15 пацієнтів.

Дане дослідження фінансується мільярдером Шоном Паркером, який в 2016 році заснував Інститут імунотерапії раку. Паркер відомий як перший президент Facebook, а також один з творців піратської музичної мережі Napster і інвестор сервісу Spotify.

Нагадаємо, вченим вдалося створити штучні віруси без ДНК. Біохіміки з Вашингтонського університету синтезували білки, які здатні об'єднуватися, утворюючи ікосаедр.