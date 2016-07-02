Автоматична станція Dawn успішно завершила основну місію

Про це повідомляє NASA.

Dawn стала першою станцією, яка вийшла на орбіту двох небесних тіл, і першим апаратом, що досліджував об'єкти в поясі астероїдів. Станція також вперше вийшла на орбіту карликової планети (Церери).

З моменту запуску у вересні 2007 року станція пролетіла близько 5,6 мільярда кілометрів, зробила 2450 обертів навколо Вести і Церери та передала на Землю близько 69 тисяч зображень цих небесних тел. Маневри станції забезпечував іонний двигун, який в увімкненому стані перебував протягом 48 тисячі годин.

За час місії Dawn вчені отримали нову інформацію про Весту і Цереру. Перша являє собою один з найбільших в поясі астероїдів між орбітами Марса і Юпітера. Місія Dawn показала, що на астероїді мало води, і виявила на ньому гору, яка понад у два рази більша за Еверест. На Церері вчені спостерігали кратер Оккатор з яскравими плямами, природу яких допомогла з'ясувати місія Dawn. Також вона показала, що карликова планета на чверть складається з водяного льоду.

Як пише Лента.ру, окрім завершення місії Dawn, за яку відповідає NASA, вчені з Європейського космічного агентства анонсували згортання програми Rosetta.

Однойменна автоматична станція 30 вересня впаде на поверхню комети Чурюмова-Герасименко. В процесі цього будуть увімкнені всі працюючі прилади апарату, в тому числі камери. До цього моменту Rosetta буде знаходитися на відстані 573 мільйонів кілометрів від Сонця і 720 мільйонів кілометрів від Землі. Сигнал від станції до планети буде йти 40 хвилин.

На початку червня на орбіту Юпітера вийде автоматична станція Juno (Jupiter Polar Orbiter), що належить NASA. В даний час наукові інструменти місії зафіксували входження станції в магнітосферу Юпітера і зробили знімки газового гіганта на тлі трьох його супутників (Ганімеда, Іо, Європи).