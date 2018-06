Вченим вдалося записати в ДНК рекордні 200 мегабайт даних

Про це йдеться в блозі компанії Microsoft, передає N+1.

Співробітники компанії спільно з ученими з Вашингтонського університету зберегли у формі нуклеїнової кислоти більше 200 мегабайт даних. Зокрема, в запис увійшли оцифровані твори мистецтва, 100 найвидатніших літературних творів з проекту "Гутенберг", Загальна декларація прав людини ООН більш ніж на 100 мовах, база даних насіння некомерційної організації Crop Trust і кліп This Too Shall Pass групи OK Go у високому розширенніі. За словами керівника прокта з боку Microsoft Керін Стросс, цей кліп був обраний, оскільки має багато паралелей з роботою дослідників.

Фізично ця інформація помістилася в обсязі, значно меншому, ніж кінчик олівця".

"Фактично, це пробірка, і розгледіти, що в ній щось є, можна лише з великим трудом. Це виглядає як трошки засохла сіль на дні", - пояснила Стросс.

За словами Луїса Сіза, який очолює проект зі сторони університету, робота стала можливою завдяки останнім досягненням біотехнологічної індустрії в області синтезу ("запис") і секвенування ("прочитування") нуклеїнових кислот. Тим не менш, для широкого використання ДНК як архівного носія інформації ще належить подолати безліч технологічних і економічних труднощів, зазначив він.

У ході запису вчені конвертували нулі і одиниці цифрової інформації в чотири "букви" азотистих підстав: А (аденін), Ц (цитозин), Г (гуанін) і Т (тимін). На підставі електронної версії отриманої послідовності компанія-підрядник Twist Bioscience синтезувала фрагменти ДНК довжиною 150 нуклеотидів кожен. Всього для запису знадобилося близько 1,5 мільярдів азотистих підстав.

На думку дослідників, в майбутньому ДНК може стати основним матеріалом для архівування інформації і запобігти кризі зберігання даних, оскільки вона дозволяє зберігати величезні масиви інформації в невеликому обсязі.

