Вчені назвали негативні наслідки штучного освітлення

Дослідження опубліковане в журналі Current Biology, коротко про нього повідомляє видання EurekAlert!, передає Лента.ру.

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У ході експериментів миші протягом 24 тижнів перебували в умовах штучної освітленості. До кінця цього часу у гризунів погіршився ряд показників здоров'я - нормальна активність супрахіазматичного ядра, пов'язана з циркадними ритмами, і міцність кісткової тканини.

Доступ мишей до природного і регулярного освітлення за два тижні відновив їх стан здоров'я. Вчені вважають, що результати експерименту будуть справедливі і для людини.

Як відзначають вчені, близько 75% населення Землі в нічний час доби зазнає вплив штучного світла, що може негативно позначитися на стані здоров'я.

Нагадаємо, згідно з результатами досліджень, молекули, що містяться у гранаті, уповільнюють вікові зміни в м'язових клітинах.