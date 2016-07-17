У Нью-Йорку натовп людей серед ночі штурмував Центральний парк через рідкісного покемона (відео)

02:29, 17 липня 2016
Наука та IT
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Один з користувачів Twiter зняв на відео хаос, викликаний грою Pokemon Go в Центральному парку Нью-Йорка.

Фанаты покемонов штурмовали Центральный парк / Скриншот

Натовп гравців кинувся в парк, деякі навіть приїхали на автомобілях, щоб зловити Вапореона - одного з форм покемона Іві, пише The Telegraph.

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Люди вирішили випробувати долю серед ночі і спробувати піймати істоту.

Ізі Нобр, який знімав відео, написав: "Вапореон з'явився в Центральному парку і ось що трапилося".

Люди одразу почали коментувати твіт. Один з користувачів написав: "Що сталося зі світом?".

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