У Нью-Йорку натовп людей серед ночі штурмував Центральний парк через рідкісного покемона (відео)

Натовп гравців кинувся в парк, деякі навіть приїхали на автомобілях, щоб зловити Вапореона - одного з форм покемона Іві, пише The Telegraph.

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Люди вирішили випробувати долю серед ночі і спробувати піймати істоту.

A Vaporeon з'явилися up in the middle of Central Park and this happenedpic.twitter.com/bSJ6GUvPvh — Izzy Nobre (@MrNobre) July 16, 2016

Ізі Нобр, який знімав відео, написав: "Вапореон з'явився в Центральному парку і ось що трапилося".

Люди одразу почали коментувати твіт. Один з користувачів написав: "Що сталося зі світом?".