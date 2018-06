У Нью-Йорку натовп людей серед ночі штурмував Центральний парк через рідкісного покемона (відео)

Натовп гравців кинувся в парк, деякі навіть приїхали на автомобілях, щоб зловити Вапореона - одного з форм покемона Іві, пише The Telegraph.

Люди вирішили випробувати долю серед ночі і спробувати піймати істоту.

A Vaporeon з'явилися up in the middle of Central Park and this happenedpic.twitter.com/bSJ6GUvPvh