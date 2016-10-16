Китай запустить нову космічну місію "Шеньчжоу-11" до своєї орбітальної лабораторії

Китай запустить пілотований корабель "Шеньчжоу-11" (Shenzhou-11) до своєї орбітальної лабораторії "Тяньгун-2" (Tiangong-2) 17 жовтня, повідомляє РБК з посиланням на представника китайської програми пілотованих космічних польотів У Пін.

"Запуск ракети-носія Long March-2 заплановано на 02:30 17 жовтня з космодрому Цзюцюань в північно-західній провінції Китаю Ганьсу. На даний час космічний апарат встановлений на стартовий майданчик, технічні служби приступили до заправки ракети-носія паливом", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що екіпаж корабля буде складатися з двох космонавтів: 50-річного командира Цзин Хайпэна і Чень Дуна. Їм належить протягом двох днів після старту виконати місію зі стикування з модулем орбітальної лабораторії "Тяньгун-2", де вони проведуть 30 днів. Як підкреслює агентство, це буде рекордний час перебування фахівців пілотованих польотів Китаю за всю історію національної космонавтики. Члени екіпажу також проведуть на орбіті ряд наукових експериментів.

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Агентство зазначає, що таким чином Китай наближається до своєї мети створити і облаштувати постійну космічну станцію для проживання людей до 2022 року.

У середині вересня Китай запустив на орбіту космічну наукову лабораторію "Тяньгун-2". На її борту знаходиться найбільший у світі високочутливий детектор гамма-випромінювання, який спільно розробили китайські і європейські інженери. Всього на борту модуля знаходиться 14 різних видів наукового обладнання.

"Тяньгун-2" є вже другою китайської космічної станцією, пристосованої для проживання і роботи людей. Раніше такими технологіями володіли тільки СРСР, Росія і США. Модуль "Тяньгун-1" був запущений 2011 року, проте в березні 2016 року станція випрацювала свій операційний ресурс, і дані зі станції перестали надходити.