Тривалість життя людини досягла біологічного максимуму - вчені

До такого висновку прийшли дослідники з медичного коледжу Альберта Ейнштейна в Нью-Йорку.

Вони проаналізували дані про тривалість життя в США, Великобританії, Франції та Японії, йдеться в статті nv.ua.

“Ми досягли максимуму тривалості життя у 1990‑х,— констатує генетик Ян Вііг, керівник дослідження.— З тих пір зростання сповільнилося".

Середня тривалість життя представника людського виду навряд чи зможе перевищити 125 років, стверджують дослідники. Обмежувачем виступає ряд генетичних факторів, іншими словами — людина уперлася в стелю, закладену самою природою.

Як йдеться в статті, це не означає, що неможливо і далі нарощувати тривалість життя, констатують дослідники. Але це вимагає наукових і технологічних втручань в організм, які вже не будуть мати стосунку до звичних понять "здоров'я" та "здоровий спосіб життя".

"Простіше кажучи, скільки б ви не стежили за рівнем холестерину, скільки б не їли лосося і не пили червоного сухого вина, скільки б не утримувалися від куріння і не намагалися проводити час на свіжому морському повітрі, вам не вдасться прожити довше, ніж відведено природою", - зазначають автори статті.

Як повідомляв УНІАН, експерти на чолі з Крістофером Мюрреєм (Christopher Murray), керівником Інституту показників і оцінки здоров'я при Університеті Вашингтона (Health Metrics and Evaluation at the University of Washington) проаналізували дані з 195 країн за період з 1990 по 2015 рік.

Вони з'ясували, що в 191 країні очікувана тривалість життя зросла. В середньому цей показник збільшився на десять років і зараз становить 69 років для чоловіків і 74,8 для жінок. За 15 років люди стали рідше вмирати від ВІЛ/СНІДу, малярії та діабету, крім того скоротилася кількість смертей, пов'язаних з серцево-судинними захворюваннями і раком.