У США знайшли супербактерію, стійку до всіх відомих антибіотиків - ЗМІ

Про це йдеться в поширеному прес-релізі федерального Центру з контролю і профілактики захворювань США (Centers for Desease Control and Prevention, CDC), передає ТАСС.

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Зазначається, що в серпні 2016 року жителька штату Невада повернулася на батьківщину після тривалого перебування в Індії. Там американка пошкодила праву ногу, в рані виник запальний процес. У вересні вона несподівано померла від септичного шоку.

Лікарі виявили в зразках тканини померлої бактерію Klebsiella pneumoniae (клебсіелла пневмонії або паличка Фрідлендера). Ця бактерія давно відома вченим, проте її новий штам, який убив жінку, виявився стійким до всіх доступних антимікробних препаратів.

Особливу тривогу викликає у вчених те, що супербактерія здатна передавати свою стійкість іншим бактеріям.

Причиною появи стійких до антибіотиків мікроорганізмів дослідники називають надмірне й неправильне використання антимікробних препаратів, особливо у тваринництві, що призводить до вироблення в бактерій опірності та підвищує їх живучість.