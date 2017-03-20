Хокінг зібрався у космос

Відомий британський фізик Стівен Хокінг заявив, що збирається відправитися в космос. Про це він сказав в інтерв'ю програмі Good Morning Britain, передає Daily Mail.

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На питання про те, що для нього означає щастя, вчений відповів, що найбільшу радість йому принесли троє дітей. "І я можу сказати вам, що зробить мене щасливим, - подорож у космос", - зазначив Хокінг.

"Я думав, що ніхто мене туди не візьме, але Річард Бренсон (власник Virgin Group - УНІАН.) запропонував мені місце в Virgin Galactic, і я одразу відповів "так", - розповів він.

Раніше Хокінг заявив про те, що на Землі настав "найстрашніший час". А викликаний він, на його думку, розривом між елітою та іншими верствами суспільства. Крім того, це посилюється за допомогою новітніх технологій.