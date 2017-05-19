"Миротворець" розповів, як обійти блокування сайтів провайдерами

Проект "Миротворець" дав поради, як обходити блокування сайта з боку інтернет провайдерів.

Згідно з опублікованим у соцмережі повідомленням, одним із способів є установка на персональний комп'ютер браузера Opera з увімкненим режимом VPN. Серед плюсів його використання "Миротворець" називає можливість "просто і легко відвідувати улюблений сайт через ці браузери". А серед мінусів - необхідність перемикатися між браузерами, якщо користувач звик використовувати інші.

Читайте такожЗМІ назвали провайдерів, які вже почали блокувати ВКонтакте

Крім цього, можна встановити спеціальний плагін для браузера. Серед плюсів використання плагінів для браузерів називається можливість "легко і просто відвідувати" заблокований сайт. Однак, плагіни можуть трохи сповільнювати роботу при відвідуванні улюбленого сайту.

"Кращі плагіни: friGate (для браузерів Mozilla Firefox і Google Chrome) - швидкість не втрачається. Розширення anonymoX для браузерів Google Chrome і Firefox. Плагін Zenmate - його не можна встановити для Internet Explorer, але можна для інших браузерів". Плагін Browsec - простий і ефективний додаток, що практично не вимагає настроювання. Підтримуються Google Chrome, Opera і Mozilla Firefox", - пише "Миротворець".

Якщо користувач не хоче встановлювати додаткові плагіни або браузери, то допомогти обійти блокування може зміна DNS. Так, в мережі Інтернет усе, включаючи вашого інтернет-провайдера, має окрему DNS-адресу. "Спосіб підказаний тут. Безпечні публічні DNS сервіси можна глянути на цій і цій сторінках Вікіпедії", - сказано в повідомленні.

Проте, даний спосіб підходить тільки для досвідчених користувачів, і він може не працювати, в залежності від типу блокування трафіку у провайдера. Але серед плюсів - не потрібно вводити адресу соціальної мережі вручну, а також тут не використовуються сторонні сервіси.

Читайте такожДерждеп не критикував блокування російських сайтів в Україні, повідомлення не було офіційним

Відвідувати сайти також можна через VPN (Virtual private network) — віртуальну приватну мережу. Тут між користувачем і VPN-провайдером організовується шифрований канал для обміну даними, прочитати які сторонні люди не можуть. "Миротворець" рекомендує безкоштовні сервіси - VPNbook і CyberGhostVPN.

Плюси використання VPN - ви ніколи не будете обмежені у відвідуванні сайтів. Мінуси - цей спосіб більше підходить просунутим користувачам, так як він трохи складніший в налаштуваннях, ніж усі інші.

Що стосується мобільних додатків і веб-браузерів для смартфонів, то можна встановити спеціальні програми. Наприклад - OrBot для Android - додаток для забезпечення максимальної безпеки при роботі в Інтернеті через мережу Tor. Для техніки, що працює на iOS, можна встановити VPN Master.

Серед браузерів для мобільних пристроїв можна встановити Onion для iPhone і iPad - він може відкривати сайти і це ніяк не впливає на роботу смартфона. Браузери Opera Mini і Puffin - підходять для Android і iOS. Програми можна знайти в Google Play (для смартфонів на Android) або App Store (iOS).

Плюси використання - відвідування улюбленого сайту без обмежень з мобільних пристроїв. Серед мінусів - можливі блокування окремих видів браузерів, а також окремих способів передачі даних.