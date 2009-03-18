Україна посіла 51-е місце за рівнем розвитку комунікаційних технологій

За даними Міжнародного союзу електрозв`язку (МСЕ), Україна увійшла до переліку країн з високим (3,41–5,25) індексом розвитку інфокомунікаційних технологій (ІКТ), посівши 51-е місце серед 154 країн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної адміністрації зв`язку.

Згідно з повідомленням , індекс розрахований, виходячи з даних за 2002-2007 рр. Маючи абсолютну величину індексу розвитку 3,80, Україна випередила Білорусь (3,76), Молдову (3,3) і Казахстан (3,25).

За п`ять років Україна піднялася на 8 позицій – в 2002 році вона була на 59-му місці з індексом 2,50.

Лідирує в рейтингу Міжнародного союзу електрозв`язку Швеція. Далі слідують Корея, Данія, Нідерланди, Ісландія, Норвегія та інші, переважно з високим рівнем доходу країни Європи, Азії і Північної Америки.

Згідно з даними МСЕ , найбільший прогрес досягнуто в доступі до інфокомунікаційних технологій. Цей показник охоплює рівні проникнення фіксованої і рухомої телефонії, смуги пропускання Інтернету і чисельність домогосподарств, які мають комп`ютер та інтернет-доступ.

У звіті МСЕ також представлені останні, станом на кінець 2008 року, дані за ключовими показниками розвитку ІКТ. Згідно з цими даними, вже наприкінці 2008 року кількість абонентів стільникового зв`язку в світі більш як втричі перевищила чисельність абонентів фіксованого зв`язку. При цьому дві третини з них проживають в країнах, що розвиваються, тоді як у 2002 році їх було менше половини.

Довідка УНІАН. Новий індекс розвитку ІКТ (індекс цифрової можливості – Digital Oportunity Index, IDI) порівнює успіхи в розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в 154 країнах за п`ятирічний період, з 2002 по 2007 рр. Індекс зводить 11 показників, що стосуються доступу до ІКТ, їх використання, кількості домогосподарств, що мають комп`ютер, чисельності інтернет-користувачів і рівня писемності, до єдиного критерію, за яким здійснюється порівняльний аналіз на глобальному, регіональному і національному рівнях.