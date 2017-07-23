У Китаї музей заплатить майже 15 тисяч доларів за кожен розшифрований стародавній ієрогліф

Музей китайської писемності в місті Аньян (провінція Хенань, Центральний Китай) вирішив залучити добровольців-палеографів, науковців і любителів ієрогліфіки з усього світу до розшифрування написів на стародавніх гадальних кістках "цзягувень" віком понад 3 тис. років.

Як передає ТАСС з посиланням на Центральне телебачення Китаю (CCTV), винагорода за кожен розшифрований знак становитиме 100 тис. юанів (близько 14,8 тис. доларів).

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Як сказано в заяві музею, ще 50 тис. юанів (7,4 тис. доларів) можна отримати за дешифрування спірного ієрогліфа й аргументоване підтвердження одного з його передбачуваних значень. Рішення щодо кожної наукової праці прийматиме комісія фахівців з давньої писемності. Співробітники музею також закликають добровольців використовувати при вивченні цифрових фото ієрогліфів сучасні технології комп'ютерного аналізу.

"Цзягувень" (дослівно з китайського "знаки на панцирах і кістках") - це ворожильні написи на кістках тварин і черепашачих панцирах, які датуються XVI-XI ст. до н.е. і відносяться до епохи пізньої династії Шан. На думку вчених, ці знаки є одним з видів давньої китайської писемності, від яких беруть свій початок ієрогліфи. Фахівці вважають, що ці записи зафіксували предмети ворожіння давніх оракулів, їх передбачення, а також частково описують політичну обстановку тієї епохи.

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Ворожильні написи є найбільш раннім збереженим свідченням китайської писемності і найдавнішим видом письма в Східній Азії. Їх вперше було відкрито і вивчено вченими у 1899 році.

Дотепер знайдено понад 156 тис. таких кісток, на яких вчені виявили близько 10 тис. різних ієрогліфів. Однак, як стверджують фахівці, близько половини з них є лише різними видами написання одних і тих самих знаків. З огляду на це вчені сходяться на думці, що загалом науці поки що відомо близько 4,5 тис. ієрогліфів "цзягувень". Дотепер палеографам вдалося розшифрувати більше 2,8 тис. знаків.