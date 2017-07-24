В океані виявили новий вид гігантських риб (фото)

Уперше за 130 років дослідники виявили новий вид риби-місяця. Mola tecta була знайдена у холодних водах Нової Зеландії, південної частини Чилі, у Південній Африці та на південно-східному узбережжі Австралії, передає Science Alert.

Mola - найважча кісткова риба у світі, дорослі особини якої можуть досягати 4 метрів у довжину і важити 2 тонни. Народжуються вони із заднім плавцем, який ніколи не виростає, завдяки чому риба має особливу заокруглену форму.

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Риби-місяць плавають у глибинах на самоті й практично невловимі, пояснюють дослідники. Уперше докази існування цього виду були отримані 10 років тому.

"Японська дослідницька група вперше виявила генетичні свідчення існування невідомого виду Mola в австралійських водах 10 років тому... Зразок ми отримали нещодавно", - заявила одна із вчених.

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