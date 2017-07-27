Марс, Місяць і Титан: науковці намагаються знайти нову домівку для людства

Питання колонізації космосу все частіше виноситься на обговорення. Зокрема, серед планет, які претендують на освоєння землянами обрали Марс, Місяць та супутник Сатурну – Титан. Про це пише «Новое время».

Марс – хоч і не найближча планета, однак саме на ній умови можна вважати прийнятними для створення колонії. Видання зазначає, що у Марса прийнятна гравітація (в 2,5 рази менша за земну) та яка-неяка атмосфера.

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Відтак, відомий американський інженер та бізнесмен Ілон Маск планує відправити на Червону планету безпілотну місію вже в найближчі кілька років, а на 2023-й рік запланований перший політ з людьми на борту.

Компанія Маска вже веде розробку двигунів Raptor. Ракета-носій, оснащена 42 такими двигунами, зможе вивести на орбіту корабель місткістю до 100 пасажирів.

«Йдеться про кораблі масою 13 тис. тонн, тому поштовх від його старту буде воістину "тектонічним", - відзначає оглядач Ханна Девлін.

Однак, в науковому світі вистачає скептиків, які пророкують Маску невдачу.

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«Просто такий складний процес, як освоєння космосу, варто було б почати з об'єкта більш простого. І пропонують почати, наприклад, з Місяця», - пише видання.

Зокрема, науковці вважають, що на користь Місяця є багато факторів: близькість до Землі, а отже, і дешевша вартість перельотів і доставки вантажів. Тим паче, що люди вже ступали на поверхню Місяця.

Однак, в питаннях колонізації космосу, все частіше згадують супутник Сатурна – Титан.

Титан рясніє вуглеводнями і обганяє Землю за їх запасами, значна частина яких перебуває в рідкому вигляді - величезні озера з рідкого метану і етану. Відтак планета - єдине в Сонячній системі тіло, на поверхні якого стабільно існують рідини, тому науковці припускають, що саме Титан стане наступною домівкою людства.

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