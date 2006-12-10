Вчені виростили в тілі миші людську нирку

Японські учені вперше в світі домоглися реального ефекту вирощування частини людських органів в організмі тварин, повідомляє ІТАР-ТАРС. Сьогодні токійська преса публікує сенсаційні результати експериментів групи дослідників Університета Дзікей (Токіо) і Дзіті (префектура Тотіги), які успішно виростили тканини людської нирки в організмі лабораторної миші.

Для цього були використані стволові клітини, особливість яких полягає в тому, що за певних умов вони можуть трансформуватися в клітини практично будь-якої тканини.

Японці взяли стволові клітини з рідини кісткового мозку людини і пересадили їх у нирку зародка миші, через 11,5 днів після зачаття. В результаті мишеня народилося з ниркою, у якій частина компонентів (тканини уретри і клубочкового апарату) були людськими. Потім цю частину пересадили дорослому гризунові, у якого вона прижилася і зайняла приблизно 10-у частину нирки.

Успіх вчених відкриває дорогу до справжнього прориву в репродуктивній медицині. Пацієнти з невиліковним захворюванням нирок можуть ставати власними донорами, що повністю виключає небезпеку відторгнення органу після пересадки.

При цьому усуваються проблеми етичного характеру, оскільки для вирощування трансплантатів не потрібний організм іншої людини. За словами дослідників, єдине питання, яке необхідно вирішити перед початком практичної реалізації цього методу, полягає в тому, щоб тварина, вибрана як матеріал для вирощування клітин людської тканини, не передала з нею вірусні інфекції, проти яких у людини відсутній імунний захист.

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