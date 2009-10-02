Большой театр оцифрує свою нотну бібліотеку

Нотна бібліотека Державного академічного Большого театру, одна з найбільших у світі, буде переведена в цифровий формат, повідомив у четвер на прес-конференції генеральний директор Большого Анатолій Іксанов.

"Це архіважливий проект з переведення в цифровий формат одного з найстаріших і найбільших нотних зібрань у світі. Це дуже важливо, оскільки, по-перше, дає можливість зберегти цю велику спадщину для майбутніх поколінь, а крім того, дасть можливість скористатися нашими багатими матеріалами всім російським театрам, а також музикознавцям і ученим", - сказав гендиректор ДАБТ.

Він пояснив, що у результаті буде створений повний електронний каталог архіву.

Проект створення електронної нотної бібліотеки був розпочатий Большим театром і компанією "Самсунг" восени 2007 року. За два роки, за словами завідувача архівом Бориса Мукосія, у цифровий формат було переведено 20% фонду, що включає 50 тисяч одиниць зберігання, зокрема - 300 унікальних екземплярів.

Нотний архів відображає всю історію Большого театру. Основна частина фондів - це постановочні комплекти: диригентські партитури, режисерські й суфлерські примірники, за якими можна відновити дані про сценографію, виконавчі стилі й особливості постановок.

Під час робіт були зроблені важливі знахідки: копії ще не виконаних творів таких композиторів як Римський-Корсаков, Чайковський, Шостакович, таких музикантів як Ростропович.

У бібліотеці є також фрагменти співоцьких книг XIV-XV століть, партитури кінця XVIII-початку XIX століть, трофейні видання, жартівливі вірші та шаржі оркестрантів.

РІА "Новости"