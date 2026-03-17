Відкриємо власний: Трампу порадили створити нову протоку за допомогою ядерних бомб

Соратник Трампа запропонував підірвати "дюжину" ядерних бомб, щоб обійти Ормузьку протоку.

Республіканець і колишній спікер Палати представників Ньют Гінгріч викликав суспільний резонанс заявами про підтримку ідеї використання ядерних вибухів для створення нового морського каналу в обхід Ормузької протоки.

Гінгріч опублікував у соцмережі X уривок статті, в якій пропонувалося створити альтернативний водний шлях за допомогою серії термоядерних вибухів. "Замість того, щоб вічно воювати через вузьке місце шириною в 21 милю, ми прокладемо новий канал через дружню територію. Дюжина термоядерних вибухів – і у вас буде водний шлях, ширший за Панамський канал, глибший за Суецький канал і захищений від іранських атак", – написав він.

Ідея з'явилася на тлі ескалації конфлікту навколо Ірану та закриття Ормузької протоки – ключового маршруту світової торгівлі нафтою. Цим вузьким морським коридором зазвичай проходить значна частина світових поставок нафти та газу, тому його блокування різко посилило напругу на глобальному енергетичному ринку.

Однак пізніше з'ясувалося, що стаття, яку так активно коментував Гінгріч, виявилася сатиричною і в тексті прямо вказувалося, що викладені ідеї не варто сприймати серйозно. Після цього під публікацією республіканця з'явилися коментарі користувачів, які пояснювали, що Гінгріч, ймовірно, сприйняв гумор за реальну програму вирішення світової паливної кризи.

Висловлювання Гінгріча викликали шквал критики в соцмережах і серед політичних коментаторів. Критики заявили, що подібні заяви політика демонструють небезпечну легкість, з якою деякі обговорюють застосування ядерної зброї.

Можливості розблокування Ормузького каналу

Президент США Дональд Трамп розкритикував союзників за "недостатній ентузіазм" у питанні розблокування Ормузької протоки для забезпечення проходу нафтових танкерів. Також Трамп закликав союзників по НАТО до розблокування Ормузької протоки, але таке завдання ускладнилося через обурення європейців, викликане його недавніми погрозами захопити Гренландію.

Видання Axios опублікувало реакцію Макрона на прохання Трампа щодо участі Франції у розблокуванні Ормузької протоки. За словами джерела видання, Макрон не сказав остаточного "ні", але все ж він "ухилився від зобов’язань" приєднатися до коаліції країн з розблокування Ормузької протоки.

Велика Британія та Німеччина відмовили президенту США у допомозі з розблокування Ормузької протоки.

