США повинні стати на коліна: Хаменеї відхилив пропозицію про деескалацію, - Reuters

Хаменеї висловив бажання, щоб спочатку Ізраїль і США були "поставлені на коліна".

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї відхилив пропозиції щодо деескалації, передані Тегерану двома країнами-посередницями, вимагаючи, щоб Ізраїль і США спочатку були "поставлені на коліна".

Про це, як повідомляє Reuters, заявив високопоставлений іранський чиновник. Він повідомив, що Моджтаба Хаменеї провів свою першу зовнішньополітичну сесію після призначення верховним лідером і зайняв позицію помсти США та Ізраїлю, яка була "дуже жорсткою і серйозною".

Верховний лідер відповів, що "зараз не підходящий час для миру, поки США та Ізраїль не будуть поставлені на коліна, не визнають поразку і не виплатять компенсацію".

Агентство зазначило, що деякі іранські чиновники заявили, що Хаменеї отримав легкі поранення в результаті ударів, під час яких було ліквідовано його батька. Хоча американські чиновники припускали, що він серйозно поранений.

Американо-ізраїльська війна проти Ірану триває вже третій тиждень. Ормузька протока залишається закритою, оскільки союзники США відхилили прохання президента США Дональда Трампа про допомогу у відкритті цього найважливішого водного шляху, що призвело до зростання цін на енергоносії та побоювань щодо інфляції.

Минулого тижня новий верховний лідер заявив, що Ормузька протока має залишатися закритою як інструмент тиску на "ворогів Ірану".

14 березня адміністрація президента США Дональда Трампа відхилила спроби близькосхідних союзників розпочати дипломатичні переговори, спрямовані на припинення війни з Іраном.

