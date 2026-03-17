Російські МіГ-31К виконали політ над акваторією Японського моря (відео)

Російські літаки МіГ-31К, озброєні ракетами "Кинджал", виконали політ над акваторією Японського моря. Про це повідомляють росЗМІ з посилання на Міністерство оборони РФ.

Під час патрулювання екіпажі літаків Повітряно-космічних сил Росії відпрацювали дозаправку паливом у повітрі.

Як пише портал "Мілітарний", МіГ-31К є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал", які російська сторона класифікує як гіперзвукове озброєння.

Зазначається, що такі літаки регулярно залучають до демонстрації сили в різних регіонах, зокрема поблизу кордонів країн НАТО та Японії, а також для ударів по Україні.

Як повідомляв УНІАН, восени у Липецькій області РФ під час заходу на посадку після виконання планового навчально-тренувального польоту зазнав аварії винищувач-перехоплювач МіГ-31. Екіпаж літака катапультувався.

За даними пропагандистських російських видань, літак не ніс боєкомплекту і упав у лісовому масиві Чаплигинського району і спалахнув.

В листопаді Федеральна служба безпеки РФ заявила про зрив, як стверджувала, операції військової розвідки України з викрадення російського винищувача МіГ-31, оснащеного ракетою "Кинджал". За версією ФСБ, мета полягала в тому, щоб використовувати літак для провокації проти найбільшої авіабази НАТО на території Румунії, в місті Констанца.

