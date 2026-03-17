У Польщі відповіли, чи готові відправити свої війська до Ірану

Позиція країни стосується наземних, повітряних і морських сил Польщі.

Польща не буде надсилати війська до Ірану, оскільки конфлікт безпосередньо не впливає на її безпеку.

Як повідомляє Reuters, про це заявив прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Він додав, що Сполучені Штати Америки та інші держави розуміють рішення Варшави.

"Уряд Польщі не планує жодної відправки до Ірану, і це не викликає сумнівів у наших союзників", – сказав Туск.

Він зазначив, що це стосується наземних, повітряних і морських сил Польщі.

Туск сказав, що забезпечення безпеки Балтійського моря залишається головним елементом польської стратегії.

Заклик Трампа щодо Ормузької протоки: позиція союзників США

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп на вихідних закликав союзників допомогти забезпечити безпеку Ормузької протоки, оскільки іранські сили продовжують атаки на життєво важливий водний шлях.

Велика Британія та Німеччина відмовили президентові США у допомозі в розблокуванні Ормузької протоки.

Міністр енергетики Британії Ед Мілібенд заявив, що уряд "інтенсивно вивчає" можливості відновлення роботи протоки, але відмовився давати зобов’язання.

"Доки ця війна триває, не буде жодної участі, навіть у спробах зберегти Ормузьку протоку відкритою військовими засобами", – заявив речник уряду Німеччини.

Він також підкреслив, що війна в Ірані не має нічого спільного з альянсом НАТО.

Водночас речник уряду Китаю не відповів на запитання щодо прохання Трампа про допомогу у розблокуванні Ормузької протоки.

Вас також можуть зацікавити новини: