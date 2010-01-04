Мобільник та інтернет стають знаряддям сексуальних домагань

22:52, 04 січня 2010
Наука та IT
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Почастішали випадки "кіберпереслідувань"

За даними експертів, у ФРН дедалі частіші випадки домагань через інтернет і засоби мобільного зв`язку. Наразі їх частка становить 40 відсотків усіх зафіксованих випадків переслідувань.

На жертву рине потік смс-повідомлень, вона виявляє свої фотографії на одному з порнографічних сайтів, за нею шпигують, її домагаються або дискредитують через засоби сучасної комунікаційної техніки. Кількість таких випадків у Німеччині за останні роки зросла і становить тепер 40 відсотків усіх випадків домагань і переслідувань. Про це свідчать результати дослідження, яке провела експерт з інтернет-злочинності управління поліції Франкфурта-на-Майні Біргіт Рот (Birgit Roth).

86 відсотків жертв "кіберпереслідувань" - жінки. Саме молоді жінки нерідко повідомляють своїм партнерам паролі для комп`ютера та мобільника. Про це розповіла консультант центру екстреної допомоги жінкам у Франкфурті-на-Майні Ангела Вагнер (Angela Wagner).

Наслідки "цифрового насильства" можуть бути дуже тяжкими, попереджає вона. В більшості випадків жертви почуваються безсилими і абсолютно беззахисними перед злочинцем.

Експерти з управління поліції Франкфурта-на-Майне радять тим, хто став жертвою "кібердомагань", звернутися по адвокатську допомогу, а також попросити власників інтернет-сторінок видалити відповідний контент. Як наголошується на сайті німецького телеканалу ZDF, покарання за такі злочини може скласти до кількох років тюремного ув’язнення.

Deutsсhe Welle

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