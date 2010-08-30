ДТ: тендери на закупівлю програм перетворились на корупційний бізнес

Упродовж 10 років в Україні було неефективно та за корупційними схемами витрачено 4-5 млрд. грн. бюджетних коштів, виділених на впровадження інформаційно-комунікативних систем та системи електронного документообігу в органах державної влади.

Про це свідчать дані дослідження, проведені тижневиком «Дзеркало тижня» й оприлюднені у статті «Держава 2.0 чи Держава.gov?..».

«Україна нескінченно далека від упровадження інформаційно-комунікативних систем та електронного документообігу. Ми не вийшли з «паперової епохи», - дорогої, неефективної і неконкурентоспроможної», - робить висновок автор матеріалу.

Дослідження «Дзеркала тижня» показує, що «в той час, як для всього світу, для наших сусідів по ЄС і СНД реалізація проектів електронного уряду є безумовним пріоритетом, наша влада не приділяє серйозної уваги модернізації».

«Системи електронного документообігу, віддані окремими відомствами на відкуп комерційним структурам, замість інтеграції та прозорості використовуються як спосіб захисту феодальних вотчин чиновників», - заявляється у статті.

Також видання пише, що «тендери на закупівлю програмного забезпечення перетворилися на бізнес із видоювання бюджету – так само дохідний і корумпований, як повернення ПДВ та приватизація».

«За десять років, починаючи з 2000 року, з державного бюджету України на впровадження в різних держустановах інформаційно-комунікативних систем та електронного документообігу було виділено, за найскромнішими підрахунками, близько 4-5 млрд. грн.

Куди і на що пішли ці гроші, якщо досі папір залишається основним носієм документообігу в Україні?», - запитує автор статті.

Водночас він констатує, що запровадження сучасних підходів електронного урядування дасть можливість скоротити сотні тисяч службовців.

«Тільки цей крок дозволить знизити безмежну корупцію на всіх рівнях державної влади», - також наголошує «Дзеркало тижня».