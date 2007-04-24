Приватні інвестори побоюються іти в Україну з енергозбережними технологіями

Комісар ЄС з питань енергетики Андріс ПІБАЛГС зазначає, що приватні європейські інвестори побоюються приходити в Україну і розвивати енергозбережні технології через відсутність політичної стабільності в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Страсбурзі на спільному засіданні делегацій Європарламенту зі співпраці з Росією, Україною та Білоруссю.

Зокрема, відповідаючи на запитання депутатів, чи не варто Єврокомісії посилити зусилля в напрямку розвитку енергозбережних технологій в Україні, комісар висловив переконання, що ЄС робить все можливе на сьогоднішньому етапі для цього.

“Складності, з якими ми зустрічаємося, вони не з нашого боку, вони з українського боку, це політичні складнощі у внутрішніх реформах, які уповільнилися в Україні, і це дає поганий сигнал приватним інвесторам, оскільки вони тепер менше хочуть приходити на ринок”, - сказав А.ПІБАЛГС.

Він зазначив, що з європейських фондів підтримуються багато проектів в Україні, однак вся ця підтримка не зможе замінити масового приходу інвесторів.

“Я хотів би більше бачити приватних інвесторів в Україні, а це багато в чому залежить від політичної стабільності”, - сказав комісар.

“Однак в цьому ми не можемо допомогти українцям, які мають зробити це самостійно. Ми можемо лише закликати їх зробити це”, - додав він.