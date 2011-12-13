Лабораторія Касперського називає головні кіберзагрози

2011 рік, згідно з дослідженням компанії «Лабораторія Касперського» (Росія), відзначався не лише кількісним, але й якісним зростанням кіберзагроз.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

У «Лабораторії Касперського» зазначили, що під ударом опинилися як приватні користувачі, так і корпоративний сектор, з яким пов'язані найбільш помітні події у сфері інформаційної безпеки. Цього року кіберзлочинці продовжили розвивати «традиційні» методи нелегального заробітку й невпинно створювали банківські троянські програми, незліченні «блокувальники Windows», витончені фішингові схеми. Найбільш явно ці методи проявилися в Росії: російські користувачі піддавалися величезній кількості небезпек у соціальних мережах і при роботі в онлайн-банкінгу. Цей рік також запам'ятався багаторазовим застосуванням DDoS-атак. Найбільш гучні світові інциденти були пов'язані з діяльністю груп Anonymous і LulzSec. У Росії ж найбільш гучними стали атаки на LiveJournal.

На думку аналітиків «Лабораторії Касперського», 2011 рік став одним із найцікавіших і значущих за всю історію існування шкідливого ПЗ для мобільних пристроїв. За останні 12 місяців експерти виявили майже в 4 рази більше мобільних шкідливих програм, ніж за попередні сім років. Крім того, таке шкідливе ПЗ стало більш складним і витонченим. Увесь рік експерти спостерігали поступове підвищення уваги створювачів вірусів до ОС Android і зниження їхнього інтересу до платформи J2ME, яка використовується в більшості мобільних телефонів. До кінця року Android остаточно закріпився як лідер за кількістю шкідливих програм.

Проте основною темою інформаційної безпеки в світі в 2011 році стали цільові атаки на корпорації й урядові структури. Найбільш гучними виявилися злами компаній Sony, Mitsubishi, HBGary, RSA, сенату США, ЦРУ, а також італійської кіберполіції. За атаками на організації, урядові та військові структури 2011 став найгучнішим за останні роки. Ситуація, що склалася, в точності повторила прогноз «Лабораторії Касперського» про те, що все більше загроз відбуватиметься зі сторони відносно нових організаторів: різних рухів хактивістів, державних органів низки країн світу, а також бізнес-структур, що активно використовують методи кібершпигунства за конкурентами.

Найбільш інтригуючою шкідливою програмою року стала Троя Duqu, яка, на думку експертів, була написана творцями відомого черв'яка Stuxnet. Детальне дослідження дає можливість припустити, що основною місією Duqu було шпигунство за розвитком ядерної програми Ірану.

Як зазначив генеральний директор «Лабораторії Касперського» Євген КАСПЕРСЬКИЙ, загалом кіберзагрози в 2011 році «розвивалися згідно з нашими прогнозами». Так, наприклад, значно зросла популярність мобільної платформи Android, що не залишилося непоміченим зловмисниками. Збільшилося число атак на корпорації й урядові організації, по яких кіберзлочинці почали застосовувати «бронебійні засоби». Почастішали випадки кіберрозбірок у сегменті малого й середнього бізнесу.

«Слід зазначити, що у галузі захисту корпоративних користувачів склалася парадоксальна ситуація – вони захищені гірше, ніж персональні, й часто вразливі навіть для не найскладніших атак», - зазначив Є.КАСПЕРСЬКИЙ.

Озвучуючи прогнози наступного року, експерти «Лабораторії Касперського» з іронією зазначають, що «кінця світу не буде, й це найголовніше». Що стосується тенденцій, то серед них: продовження атак на системи онлайн-банкінгу, розвиток мобільної SMS-Трої для відбирання грошей у користувачів, стане більше DDoS-атак, а потужність атак зросте. За прогнозами експертів «Лабораторії Касперського», в 2012 році також очікуються нові події, в основному пов'язані з витоками даних із державних відомств тощо.

Довідка УНІАН. «Лабораторія Касперського» – найбільший у Європі виробник систем захисту від шкідливого та небажаного ПЗ, хакреських атак і спаму. За підсумками 2010 року, виручка компанії зросла на 38%, перевищивши 500 млн. доларів США. У «Лабораторії Касперського» працюють понад 2300 фахівців.