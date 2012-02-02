МВС: адміністрацію Ex.ua неодноразово попереджали

31 січня, під час проведення слідчих дій в офісі та дата-центрах файлообмінника було вилучено серверне обладнання для вивчення всієї інформації, яка там розміщена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив заступник начальника Управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України Руслан ПАХОМОВ.

За його словами, кримінальна справа відносно даного файлообмінника розслідувалася протягом півроку та була порушена 1 липня 2011 року.

Р.ПАХОМОВ наголосив, що правоохоронні органи неодноразово попереджали адміністрацію ресурсу про неправомірне використання інтелектуальної власності. «Тому казати про те, що це була спланована акція проти громадян і ресурсу, не можливо», - сказав він.

Крім того, підкреслив Р.ПАХОМОВ, під час слідчих дій, крім серверного обладнання, були вилучені документи, і все це зараз проходить технічну експертизу, в тому числі для з’ясування втрати коштів правовласниками.

Р.ПАХОМОВ також зазначив, що слідчі дії проводилися в офісі ресурсу, власниками якого є ті самі власники, яким належить Ex.ua. Крім того, додав він, приналежність цього офісу до адміністрації Ex.ua підтвердили під час допиту працівники цього офісу.

У той же час представник офісу, який був присутній на прес-конференції, заперечив, що цей офіс належить Ex.ua, і зауважив, що вчора під час обшуку правоохоронці не надали жодного юридичного та документального пояснення щодо підстав такого обшуку.

Р.ПАХОМОВ додав, що приводом для порушення кримінальної справи стали звернення, які надійшли на адресу МВС від офіційних представників провідних світових виробників програмного забезпечення – міжнародних корпорацій «Adobe Systems Inc», «Graphisoft Inc», а також української антипіратської асоціації телеканалу студії «1+1» та Кабінету міністрів.

Під час слідчих дій жодна особа не була затримана.

В ході прес-конференції правоохоронці також заперечили інформацію про те, що наразі здійснюється збір інформації про користувачів Ex.ua.

У той же час заступник начальника департаменту Державної служби боротьби з економічними злочинами МВС України Сергій ЛЕБІДЬ зазначив, що фізична особа, яка причетна до незаконного розповсюдження інформації, несе юридичну відповідальність за це. «Фізична особа, якщо вона свідомо, маючи як умисел, розповсюджує інтелектуальну власність, але не має на це дозволу правовласника, може нести юридичну відповідальність, у тому числі кримінальну… Якщо до цього процесу були залучені посадові особи, підприємства та файлообмінники, то вони, відповідно, також будуть нести відповідальність», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 31 січня правоохоронні органи припинили діяльність веб-ресурсу Ех.ua через порушення прав інтелектуальної власності. У міліції зазначили, що під час обшуків в офісі та дата-центрах файлообмінного ресурсу оперативники вилучили 200 серверів із загальним обсягом інформації понад 6000 терабайт.