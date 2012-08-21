Росія пропонує Україні та Казахстану летіти на Місяць

Про це повідомив журналістам президент – генеральний конструктор підприємства Віталій Лопота.

"РКК пропонує в кооперації з Україною і Казахстаном зробити ракету-носій "Співдружність", в якій будуть використані технології програми "Енергія-Буран". Це стартовий комплекс, який сьогодні ще живий, принаймні, йому можна дати ладу. Це блоки "А", які використовуються в ракеті-носієві "Зеніт", це двигуни, що виробляються сьогодні. Втім, замість водневої центральної частини ми використовуватимемо киснево-гасові двигуни і компонуватимемо перший і другий ступені з п'яти блоків", - цитує РІА Новости.

За його словами, про вантажопідйомність нової ракети-носія поки що важко говорити, але вона має бути від 60 до 70 тонн.

"Цього цілком достатньо для реалізації планів обльоту Місяця. За наявності амбіцій і політичної волі це (створити нову ракету-носій) можна зробити за кілька років, і при цьому не поступатися нашим американським колегам", - відзначив генконструктор РКК "Енергія".