Росія пропонує Україні та Казахстану летіти на Місяць

06:14, 21 серпня 2012
Наука та IT
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Російська ракетно-космічна корпорація "Енергія" пропонує спільно з Україною і Казахстаном створити нову ракету-носій і використовувати в цьому проекті технології програми "Енергія-Буран".

Ан-225 ”Мрія” несе на собі космічний корабль ”Буран”, фото з архіву УНІАН

Про це повідомив журналістам президент – генеральний конструктор підприємства Віталій Лопота.

"РКК пропонує в кооперації з Україною і Казахстаном зробити ракету-носій "Співдружність", в якій будуть використані технології програми "Енергія-Буран". Це стартовий комплекс, який сьогодні ще живий, принаймні, йому можна дати ладу. Це блоки "А", які використовуються в ракеті-носієві "Зеніт", це двигуни, що виробляються сьогодні. Втім, замість водневої центральної частини ми використовуватимемо киснево-гасові двигуни і компонуватимемо перший і другий ступені з п'яти блоків", - цитує РІА Новости.

За його словами, про вантажопідйомність нової ракети-носія поки що важко говорити, але вона має бути від 60 до 70 тонн.

"Цього цілком достатньо для реалізації планів обльоту Місяця. За наявності амбіцій і політичної волі це (створити нову ракету-носій) можна зробити за кілька років, і при цьому не поступатися нашим американським колегам", - відзначив генконструктор РКК "Енергія".

 

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