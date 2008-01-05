Українсько-російську ракету «Зеніт-3SL» таки запустять

15 січня 2008 року планується здійснити пуск українсько-російської ракети "Зеніт-3SL" у рамках проекту "Морський старт" із супутником зв`язку "Турая-3" (Thuraya-3).

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії Sea Launch.

Пуск планується здійснити о 12.49 за київським часом. Стартова платформа Odyssey і командне судно вийшли з базового порту в район пуску.

Раніше передбачалося, що супутник буде виведено на орбіту в листопаді 2007 року. При цьому його було відкладено через несприятливу погоду.

Космічний апарат Thuraya-3 важить 5,173 тонни. Його побудовано компанією Boeing для найбільшого в світі оператора супутникового зв`язку Thuraya Satellite Telecommunications із ОАЕ.

Довідка УНІАН. До консорціуму "Морський старт" входять Boeing (США), Kvaerner ASA, РКК "Енергія" (Росія), НВО "Піденне"/ВО "Південмаш" (Україна). Компанія є постачальником послуг запуску комерційних супутників, що мають велику масу.

Ракета "Зеніт-3SL" – спільне виробництво Росії та України. Перший і другий ступені розроблені ДКБ "Південне" й виготовлені ДП "ПО "Південмашзавод". Третій ступінь (розгінний блок ДМ-SL) розроблений і виготовлений ВАТ "Ракетно-космічна корпорація "Енергія" ім. С.П.Корольова" (РКК "Енергія", м. Корольов, Московська область).

Перший пуск у рамках проекту "Морський старт" відбувся в 1999 році. Ще два запуски - 12 березня 2000 року й 28 червня 2004 року - були невдалими.

Компанія "Морський старт" поки єдина в світі здійснює запуски з району екватора з плавучої платформи в Тихому океані. За рахунок вигідного місцерозташування точки старту ракети-носії "Зеніт-3SL" можуть виводити на орбіту супутники значно більшої маси, ніж із наземних космодромів, розташованих поза екваторіальною зоною.